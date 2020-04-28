В какое время можно гулять во дворах Нур-Султана

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НУР-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Прогулки во дворах Нур-Султана возможны с 6.00 до 20.00, сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

«Время прогулки во дворах для жителей столицы определено с 6.00 до 20.00», — сказал Макен на брифинге во вторник.

Также он добавил, что для прогуливающихся сохранены прежние требования: группами не более трех человек, дети не имеют права находиться на улице без сопровождения родителей или родственников старше 18 лет.

«Особенно обращаюсь к лицам преклонного возраста, старше 65 лет, чтобы они без особой надобности на улице не выходили», — добавил Макен.

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