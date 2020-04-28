Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 28 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1714,95.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 2,3.

Стоимость унции золота в евро составила 1581,18 (-1,78), а в британских фунтах – 1380,19 (-1,17).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.