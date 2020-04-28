Нур-Султан. 28 апреля. КазТАГ – Дождливая и ветреная погода ожидается в Казахстане во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, в отдельных регионах сильные. Местами прогремят грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, нем возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +21+23, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, во второй половине сильный, гроза, шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +18+20.

В Жамбылской области дождь с грозой, ожидается усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, днем местами возможен град. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Туркестанской области дождь с грозой, шквал, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +15+20.

В Костанайской области дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Алматинской области без осадков. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Акмолинской области дождь с грозой, туман, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области дождь, туман, ветер усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +6+11.

В Павлодарской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Карагандинской области небольшой дождь с грозой. Днем +25+30 (на юге +20), ночью +10+15 (на юге +18).

В Актюбинской области днем без осадков, ночью дождь. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Атырауской области небольшой дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Мангистауской области дождь с грозой. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Кызылординской области дождь с грозой, 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами – шквал, днем местами возможен град. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории (Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области) республики будут отмечаться спад водности, на отдельных реках будут продолжаться подъемы уровня воды (Торгай, Есиль и другие). На отдельных горных реках юга и юго-востока республики ожидается увеличение водности», — предупредили синоптики.