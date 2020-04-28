Увы, COVID-19 это не мировой заговор

Сергей Станкевич – о том, откуда пришла беда, как её победить и жить дальше

– Сергей Борисович на прошлой неделе Олжас Сулейменов, отвечая на вопросы моего коллеги, по сути признал состоятельность конспирологических версий происхождения и распространения COVID-19. В том числе «мирового заговора». Мне интересно, что вы обо всём этом думаете.

– Да, в беседе с великим поэтическим философом современности и моим другом из прошлого века Олжасом Сулейменовым действительно были затронуты серьёзные темы, обсуждение которых хотелось бы продолжить. Параллельно с развитием пандемии вируса COVID-19 в мире ожесточается дискуссия о происхождении этой беды: кто наслал её на человечество? Был ли это умысел каких-то злодеев? Или несчастный случай на производстве? А может, сама мать-природа таким жестоким способом решила отрегулировать численность человеческой популяции, чтобы уменьшить досаждающую планете антропогенную нагрузку?

Строго научного разъяснения этих вопросов нет, и вряд ли ясность в обозримом будущем появится. А мнения экспертов и политиков разных стран яростно схлестнулись.

Соединённые Штаты встали на позицию агрессивного обвинения Китая. Дескать, он – источник вирусного зла (правда, вроде невольный). Разведывательное сообщество США совместно с Пентагоном проводят огромными силами негласное расследование, материалы которого иногда просачиваются в СМИ. В Вашингтоне складывается жёсткая антикитайская версия.

По утверждениям из Вашингтона, вспышка эпидемии COVID-19 возникла в ноябре 2019 года в Уханьском институте вирусологии Китайской академии наук. Расположенный в районе Цзянся, регион Ухань, провинция Хубэй, институт в 2015 году открыл первую в материковом Китае лабораторию 4-го уровня биобезопасности (BSL–4). В частности, там проводились исследования по коронавирусам летучих мышей. США сами располагают сетью лабораторий такого уровня, но не считают Китай способным обеспечить необходимую безопасность.

Китайцы, как предполагается, хотели создать не биологическое оружие, а систему раннего обнаружения и активного подавления коронавирусных инфекций. Передача вируса от летучей мыши к человеку произошла, по версии следствия, в контролируемых лабораторных условиях. Полученный естественный штамм изучался. Кто-то из сотрудников лаборатории, случайно подхвативший вирус, ушёл в город и положил начало очагу эпидемии в Ухани. А дальше пошло-поехало.

Правительство Китая, возможно, было не сразу проинформировано об утечке опасного патогена. Когда информация дошла до верхов, какое-то время ещё продолжалась тактика «прикрытия». Что и подставило остальной мир под удар. А теперь за этот удар надо ответить.

Версия эта никем не доказана, её авторы анонимны, но в США уже фактически развернулась национальная кампания, имеющая целью возложить на правительство КНР и политическую, и правовую, и финансовую ответственность за пандемию COVID-2019.

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли собирает большую лоббистскую коалицию в поддержку петиции «Остановить коммунистический Китай» (под эту цель предлагается целая агрессивная программа). В Конгресс США внесён двухпартийный законопроект Коттона-Крэншоу, который разрешает американским гражданам и компаниям предъявлять в судах иски с требованиями о возмещении ущерба… к компартии Китая, ибо государство неподсудно. Закон почти наверняка будет принят, иски (по поводу ущерба здоровью, смертей, банкротств и т.п.) пойдут волной, что вскоре до предела обострит американо-китайские отношения.

– В это время самих американцев тоже обвиняют в создании ковида.

– Да, параллельно развивается и кампания с обвинениями в адрес США. Многим вспомнилась статья 2015 года в авторитетном британском журнале «Nature», в которой рассказывалось о работах в университете Северной Каролины над «гибридным вирусом», способным проникать в клетки человека. К этому добавилась цепь загадочных эпизодов с заражениями в закрытых американских лабораториях микробиологического профиля.

Насколько правдоподобны эти и аналогичные обвинения в тайных заговорах?

Думаю, что работы над созданием возможности для управляемого использования в «нужных» целях специально созданных вирусных культур (с генной инженерией или без неё) негласно ведутся десятилетиями в тайных бункерах в десятке стран, которых можно перечислить по пальцам. Делается это вопреки Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) от 1972 года, которую подписали и ратифицировали 163 государства, включая Россию, США и Китай.

Официально выявить нарушения Конвенции невозможно, поскольку международный механизм проверок так и не был утверждён, а ограниченные экспериментальные работы «в мирных защитных целях» Конвенцией разрешены. Узнать, кто и как далеко продвинулся в покорении микробиологического демона, тоже невозможно. А случайная утечка таких бункерных вирусов чревата глобальными катастрофами.

Ещё более страшной перспективой может стать «биологический терроризм». Радикальные террористические группировки (типа запрещённой ИГИЛ), получив доступ в одну из умножающихся лабораторий, смогут рассылать по миру своих смертников в качестве «живых вирусных бомб». Последствия мы сейчас уже можем оценить на своём опыте, хотя и не в самом брутальном варианте.

– Вы обходите самую интересную версию распространения вируса. Именно ту, о которой говорил Олжас Сулейменов: это афера неких закулисных деятелей. Чрезвычайно влиятельных. Цитирую: «…снимок, запечатлевший удивительный сюжет, небывалый в истории христианства – папа Римский Франциск в белой ризе, согнувшись в три погибели, целует руку миллиардеру Рокфеллеру, за которым стоит несколько столь же не бедных, известных миру людей. Неужели и с церковью договорились? А тогда, что стоит убедить глав государств, постоянно нуждающихся в кредитах? И заботящихся о сохранности тайных вкладов в зарубежных банках».

Ситуация вокруг COVID-19 в самом деле отдаёт аферой. Одновременно с пандемией обвалился мировой рынок нефти. Много лет не обваливался, а тут удивительное совпадение. Буквально неделя в неделю. Или вот бывшие серьёзные СМИ как взбесились – нагоняют панику в худших традициях жёлтой прессы… Ответьте, пожалуйста, прямо: вы допускаете версию сговора теневых элит?

– Обряд омовения и целования ног, целования рук принят в христианской церкви, особенно в пасхальную неделю, как акт великого братского смирения, отречения обеих сторон от гордыни и своекорыстных помыслов, завета творить благо перед лицом Господа. Надо сказать, что папа Франциск придаёт этому чину особое значение. В 2016 году он поразил мир тем, что омыл и поцеловал ноги мигрантам в центре приёма беженцев. А в 2019 году в Ватикане тот же Папа убедил президента и лидера оппозиции Южного Судана заключить мирное соглашение, встав на колени и приложившись к их ногам. И мир после многолетней страшной войны наступил! Не принять такой аргумент или предать такой завет, значило бы стать последней сволочью и погубить свою душу в глазах всей планеты.

Теперь о «рокфеллерах» и прочих «киссинджерах». Если бы папа Франциск встретился с Рокфеллером, он вполне мог поцеловать ему руку, попросив магната отдать несколько миллиардов на помощь беженцам или детям в бедных странах. Но на фотографии, столь взволновавшей многих, нечто совсем другое. Запечатлен визит папы Франциска в 2014 году в Иерусалим к мемориалу в память жертв Холокоста, где он в том числе встретился с евреями, выжившими в лагерях и гетто. Это никакие не ротшильды-киссинджеры, а обычные люди. Например, человек, которому Папа на снимке целует руку – бывший узник лагеря Лодзь, Элиэзер Гринфельд, вся семья которого погибла. Простите этот мрачный юмор, но если уж верить в существование мирового правительства, то Рокфеллера нужно знать в лицо. Как и то, что он христианин, а не иудей.

– А совпавшие во времени обвал нефти и взлёт ковида — случайность? Как и резко пожелтевшая именно в эти недели серьёзная пресса, например, Би-би-си?

Вообще, допустимость конспирологических версий по поводу COVID-19 выводит из маргинального поля разнообразные теории относительно заговора по развалу СССР, гипотезу «американцы не летали на Луну» и так далее.

– Сколько стоит мир, столько и будут волновать человеков истории заговоров, великих обманов и поразительных мистификаций. Большинство из которых – сущая правда! Но совершенно другая, а вовсе не та, в которую многие поверили, выслушав разоблачителей. Разоблачители тоже заслуживают разоблачения. Если совсем серьёзно, то большую мистификацию, в которую вовлечено множество людей, в нашу эру просто невозможно утаивать десятилетиями. Рано или поздно пойдут утечки, и вскроется истина. Так что думаю, американцы на Луне всё же побывали, хотя своё достижение могли изрядно приукрасить.

С историей распада СССР сейчас многое проясняется: в США каждый год пачками идёт рассекречивание документов по истечении 30 лет. Внимательно всё анализирую, сравниваю со своими впечатлениями. Никакой решающей роли «заговорщиков» пока не просматривается.

Совпадение во времени двух штормов – обвала нефтяного рынка и вирусной пандемии — выглядит, действительно, подозрительно. Хотя мы уже два года знали, что картельная сделка ОПЕК+, державшая цены, истекает 1 апреля 2020 года, а потом бурная неизвестность. Все два года сделку критиковали наши государственные нефтяники. Так что если кто-то и хотел устроить «идеальный шторм», то надо было очень вовремя выпускать на арену COVID-19. Чтобы по дням совпало. И кому это выгодно? Точно не Трампу. Новый повод обвинять китайцев? Тот, у кого есть хоть какие-то серьёзные аргументы, пусть первым бросит камень.

Что касается мировой прессы. Я давно похоронил на кладбище моей памяти некогда великие газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон пост». Уже вырыта могила даже для британской «Таймс». Про корпорацию Би-би-си, когда-то подарившую миру блестящую серию документальных фильмов, без боли в сердце говорить невозможно. Господи, что они все несут! Сдали профессию, стали пошлыми рупорами инфовойны. Так что любые их публикации буквально утыканы непонятными ушами разных размеров – как коронавирус на картинках.

– Тем временем пандемия идёт на спад. Уже понятно, что через два-три месяца «мирная жизнь» вернётся. Одни эксперты говорят, что она больше никогда не будет прежней. Другие – что всё пойдёт своим чередом. Как раньше. А вы что думаете?

– В том мире, который переживёт нашествие нынешнего коронавируса, многое изменится и станет совсем другим. В частности, биологическая безопасность (в том числе вирусная) неизбежно станет первостепенной по важности задачей в системе национальной безопасности всех великих держав. Как выяснилось, вирус может останавливать наступление любых армий – как остановил COVID-19 в 2019-2020 году самое крупное учебное наступление группировки НАТО в Европе. Командующий вышел из строя, вояки перезаразились и эвакуировались. Вирус без единого выстрела сделал бессильными авианосцы, подводные лодки и авиабазы. Более чем убедительно!

Ведущим странам, включая Россию, теперь предстоит в короткие сроки создать эшелонированную современную систему медико-биологической обороны. С распределёнными по регионам складами санитарных материалов, медицинских препаратов и оборудования. С сетью резервных госпиталей, готовых к быстрой активации. С мобилизационным резервом врачей и медицинского персонала, которых надо учить и периодически тренировать. Добавим сюда же стационарные и мобильные лаборатории, готовые при необходимости тестировать миллионы людей. И конечно, серьёзную научную базу, которая могла бы не только фундаментально исследовать тему на десятилетия вперёд, но также быстро распознавать опасность и компетентно консультировать политические власти. Не повторяя ту жуткую беспомощную какофонию, которую на наших глазах сегодня порождает в СМИ отраслевая наука по поводу пандемии COVID-19. Всё это, разумеется, потребует новых больших расходов и изменения бюджетных приоритетов. Тут мы столкнёмся с другими проблемами, которые породил глобальный кризис нефтяного рынка, наложившийся на пандемию COVID-19.

России, Казахстану и другим странам с преимущественно сырьевой экономикой предстоит срочно провести непростую работу. Нужно найти новые источники пополнения государственных бюджетов, взамен выпадающих нефтяных доходов.

До нынешнего года доходная часть бюджета России не менее чем наполовину формировалась за счёт доходов от углеводородов (НДПИ и экспортная пошлина). Снижение мировой цены на нефть более чем вдвое, разумеется, пропорционально сократит приток денег в федеральный бюджет. Естественно, мировой рынок нефти и газа найдёт новое равновесие и стабилизируется в неких новых рамках. Но цены, как и торговая выручка в этом новом равновесии не будут прежними.

Нефть сохранит своё значение ещё на 10-15 лет как важное сырьё для моторных топлив. Летать будем на керосине, а плавать, ездить и пахать на бензине и дизельке. Но в ситуации, когда нефть добывают и продают новые и новые сотни конкурентов, цена продажи будет опасно близка к себестоимости добычи, транспортировки и хранения. Коммерческий смысл в этом секторе останется, но полагаться на него при формировании государственного бюджета можно будет всё в меньшей степени.

Обеим странам нужно искать другие бюджетообразующие источники. Хорошо, что коронавирус на этот раз не даст вождям очередной возможности отложить важнейшие и не очень популярные структурные сдвиги в наших экономиках. Не позволит элитам «напоследок погулять – на наш век хватит, а там – пусть другие ломают головы и сворачивают шеи».

Для России и Казахстана видна общая альтернатива: производство и экспорт продовольствия. Добавим для России ещё и экспорт леса. Но мировой продовольственный рынок, особенно рынок Китая – крупнейшего импортёра и потребителя продовольствия – это наше общее будущее.

– Для Казахстана это больная тема. Там много лет пытаются раскрутить сельзохэкспорт, но отрасль страшно коррумпирована, и практически ничего не выходит. Зерно вывозят, а мясо импортируют. В огромных объёмах. Завидуют в этом смысле России и ставят её в пример.

– В Казахстане сейчас хороший момент для наведения жёсткого порядка в агробизнесе. Кризис – железное основание для чрезвычайных мер со стороны президента при поддержке национального лидера и населения. Как далеко решится зайти президент Токаев, я не знаю. Вообще, реформы с целью выжить и победить в новом мире, рождающимся на наших глазах – это тема для отдельного разговора. Сейчас нашим обеим странам нужно «ожесточением воли» победить вирусное нашествие и по возможности обезопасить себя от будущих подобных нашествий. Надо также сохранить дееспособной национальную экономику, сколь бы несовершенной на сегодняшний день она не была. А затем приспособить её к новой реальности и задать импульс к развитию в том направлении, которое обеспечит благосостояние наших стран в XXI веке.

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