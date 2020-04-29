Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Казахстанский олигарх Александр Машкевич подал иск почти на $150 млн против своего соперника по тендеру на Duty Free торговлю в аэропорту Тель-Авива, сообщает израильская газета Globes.

«В иске на сумму 500 млн шекелей ($142 838 000 – КазТАГ) утверждается, что результаты тендера на управление магазинами Duty Free в аэропорту Бен-Гурион (в Тель-Авиве – КазТАГ) в 2013 г. были подстроены. Иск включает в себя обвинения в мошенничестве, заключение незаконных сделок, передачу конфиденциальной информации, блокирование одного из участников тендера. (…) Иск был подан компанией, зарегистрированной в Люксембурге под названием Alfa и контролируемой Александром Машкевичем. Казахско-еврейский бизнесмен Машкевич, ныне гражданин Израиля, является одним из самых богатых людей в Израиле. Свое состояние он сделал, в основном, на металлах и добыче полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что беспошлинная торговля в аэропорту Бен-Гурион является одной из самых прибыльных в мире.

«В обычное время, когда через аэропорт ежегодно проходит более 22 млн пассажиров и годовой доход составляет около $350 млн, беспошлинная торговля в Бен-Гурионе является одной из самых прибыльных в мире», — отмечается в публикации.

По информации издания, в иске, поданном через Жила Брандеса, Йоава Разина, Матана Ковача и Рама Пардеса из Нашиц Брандес Амир, утверждается, что в 2012 г. Gebr. Heinemann заключила стратегическое соглашение с Alfa о сотрудничестве в области беспошлинной торговли и участии в тендере 2013 г. на открытие магазинов беспошлинной торговли в аэропорту Бен-Гурион. На тот момент беспошлинной торговлей в Бен-Гурионе уже несколько десятилетий занималась компания James Richardson. Она была главным конкурентом по тендеру тандема Alfa-Heinemann.

По сообщению Alfa, незадолго до истечения срока подачи заявок Heinemann внезапно настоял на существенном сокращении заявки Alfa-Heinemann. Хотя Alfa пыталась убедить Heinemann, что более низкая ставка не может выиграть тендер, и даже предложила поднять ее за свой счет, Heinemann отказался. Как предвидела Alfa, заявка Alfa-Heinemann не выиграла тендер. Победителем стала компания James Richardson с предложением, чуть более высоким, чем у Alfa-Heinemann. Предполагалось, что концессия, предоставленная James Richardson, будет действовать до 2020 г., но в 2017 г. компания пригрозила прекратить сотрудничество с аэропортом, заявив, что взимаемые с нее роялти были слишком высокими, и управление аэропортов Израиля объявило новый тендер. James Richardson объявила, что будет участвовать в тендере с бывшим партнером Alfa — Heinemann. Пара выиграла новый тендер и получила концессию на десять лет.

По словам Alfa, и эта победа, и победа Джеймса Ричардсона в тендере 2013 г. были частью хорошо спланированного мошенничества. Кроме того, Alfa заявила, что в качестве благодарности James Richardson помогла Heinemann выиграть тендер на беспошлинную торговлю в аэропорту Сиднея.

«Alfa утверждает, что действия James Richardson представляют собой нарушение фидуциарной обязанности, содействие в ее нарушении, нарушение контракта, мошенничество, халатность, недобросовестные действия, незаконное обогащение и возможные уголовные нарушения законодательства о конкуренции», — говорится в публикации.