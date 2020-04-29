Атырау. 29 апреля. КазТАГ – В Атырау разрешили играть на детских площадках и выезжать на дачи, сообщает региональная служба коммуникаций (РСК) Атырауской области.

«Маленькие жители Атырау смогут играть на площадках в строго установленное время и только при сопровождении родителей. Согласно постановлению главного санитарного врача Атырауской области от 28 апреля 2020 года, детям разрешено пребывание на игровых площадках», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В частности, разрешается прогулка детей с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 20.00 в сопровождении родителей в пределах придомовых территорий не далее 200 метров от мест проживания.

«При этом должны максимально соблюдаться санитарно-эпидемиологиеские требования – наличиие масок и антисептических средств», — уточнили в РСК.

Акимату Атырау совместно с КСК и управляющими компаниями поручено обеспечить проведение дезинфекционных обработок детских игровых площадок.

«Владельцы садоводческих и дачных участков смогут выезжать на них только по выходным. Согласно постановлению главного санитарного врача Атырауской области от 28 апреля 2020 года передвижение граждан допускается на участки, расположенные в пределах установленной карантинной зоны, в субботу и в воскресенье с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 20.00», — сказано в сообщении.

При этом основанием для беспрепятственного передвижения называют документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, используемый для ведения дачного садоводства-огородничества (сведения о собственнике, решение местного исполнительного органа, государственный акт).

Арендаторам участков необходимо предъявить договор аренды на земельный участок и домостроение.

«Передвижение разрешается взрослому населению при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, на одно дачное хозяйство не более двух человек. Проезд осуществляется на легковом и грузовом транспорте, а также автобусами, предоставленными акиматом, при предъявлении садоводческой книжки (членский билет). Садоводческая книжка (членский билет) должна быть с подписью председателя кооператива (общества)», — говорится в постановлении.

Также, категорически запрещается приглашение посторонних лиц на дачные участки и проведение празднично-досуговых мероприятий.