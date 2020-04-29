ООН призвала воспользоваться окончанием пандемии для построения здорового для всех мира

Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал воспользоваться окончанием пандемии коронавируса для построения здорового для всех мира, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Сегодня человечество переживает тяжелые времена, но надежда не угасла. Говорят, что темнее всего – перед рассветом. (…) Давайте воспользуемся окончанием пандемии для построения здорового, инклюзивного и более безопасного для всех мира», — призвал Гутерриш в своем видеопослании участникам Петербергских переговоров по климату, которые прошли в Берлине.

Генсек ООН предупредил, что затягивание с мерами по предотвращению глобального потепления обойдется очень дорого, и предложил после завершения пандемии в рамках мер по восстановлению ориентироваться на развитие зеленной экономики и опираться на многостороннее сотрудничество.

«COVID-19 нарушил жизнь миллиардов людей по всему миру, причинил людям тяжелые страдания и дестабилизировал мировую экономику. Нынешний кризис высветил всю хрупкость экономик перед лицом потрясений, обнажил глубокое неравенство, которое подрывает возможность достижения целей в области устойчивого развития», — заявил Гутерриш.

По его словам, борьба с глобальным потеплением требует такого же политического лидерства, как борьба с пандемией.

Он уверен, что борьба с коронавирусом требует смелого, дальновидного лидерства, опирающегося на сотрудничество. Такое же лидерство, по его мнению, необходимо и для противодействия «надвигающейся смертельной угрозе изменения климата». В этом контексте генсек ООН напомнил, что прошлый год стал вторым самым жарким за всю историю, а прошлое десятилетие – самым жарким в истории человечества.

«Промедление в борьбе с изменением климата обернется гибелью людей, истощением средств к существованию и ущербом для бизнеса и экономики», — подчеркнул глава ООН.

По его словам, самый большой ущерб причиняет бездействие.

«Мы должны срочно принять меры по продвижению устойчивости развития и сокращению выбросов парниковых газов с тем, чтобы не допустить повышения глобальной температуры больше, чем на 1,5 градуса Цельсия», — отметил Гутерриш.

Он добавил, что сегодня в распоряжении человечества для борьбы с глобальным потеплением есть все необходимые технологии, есть общественная поддержка, в том числе молодежи, а борьбу также включились многие города и предприятия.

«Но нам все еще не хватает необходимой политической воли. Вот почему я выступаю за более решительные шаги, направленные на смягчение последствий изменения климата, на необходимую адаптацию и на увеличение финансирования», — подчеркнул генеральный секретарь.

В том, что касается смягчения изменения климата, глава ООН вновь призвал все страны добиваться углеродной нейтральности к 2050 году. Говоря об адаптации, генсек рекомендовал поддерживать страны, которые несут наименьшую ответственность за изменение климата, однако в наибольшей мере от него страдают.

«А для этого необходимо адекватное финансирование, необходимо собрать обещанные $100 млрд в год на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в развивающихся странах», — сказал он.

Говоря о предстоящем восстановлении после пандемии коронавируса, генсек ООН заявил, что у человечества появилась прекрасная возможность выбрать более устойчивый путь развития, активизировать решение проблем изменения климата, защиты окружающей среды, предотвратить утрату биоразнообразия и обеспечить здоровье и безопасность человечества.

Отметив, что парниковые газы, как и коронавирус, не признают границ, Гутерриш подчеркнул, что «изоляция стран – это ловушка» и добавил, что «ни одна страна не может добиться успеха в одиночку».

«У нас уже есть общие рамки действий – повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижское соглашение об изменении климата», -напомнил генсек.

Глава ООН призвал все страны подготовить детальные национальные планы действий в области климата и стратегии достижения нулевых выбросов к 2050 году. Некоторые страны, в том числе Чили, уже представили такие планы и еще 114 стран, как сказал генсек, объявили, что они скоро сделают это, 121 страна взяла на себя обязательство добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

«Я призываю Европейский союз и впредь демонстрировать мировое лидерство, представив к концу года свой распределенный по странам вклад в соответствии с его обязательством стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году», — призвал генеральный секретарь ООН.

Гутерриш предложил шесть связанных с борьбой с изменением климата инициатив, которые будут способствовать восстановлению после кризиса:

1. Предусмотреть создание новых «зеленных» рабочих мест и предприятий в переходный период и инвестировать в декарбонизацию всех аспектов нашей экономики;

2. Использовать деньги налогоплательщиков на помощь предприятиям, которые ориентированы на создание новых рабочих мест и устойчивое развитие;

3. Добиваться перехода от «серой к зеленой» экономике;

4. Направлять государственные инвестиции в сектора и проекты, обеспечивающие устойчивое развитие, способствующие защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. Прекратить субсидирование отраслей, сосредоточенных на добыче ископаемого топлива;

5. Учитывать риски и возможности, связанные с изменением климата в рамках глобальной финансовой системы;

6. Объединить усилия международного сообщества для разрешения обеих чрезвычайных ситуаций (пандемии и изменения климата).