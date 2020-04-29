Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Авиаперелеты из Нур-Султана и Алматы разрешат с 4 мая в четыре других города Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

«На заседании Госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и других», — сказано в сообщении.