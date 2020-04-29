Перечень возобновляющих работу с 4 мая предприятий утвердили в Казахстане

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Перечень возобновляющих работу с 4 мая предприятий утвердила государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая возобновят работу во всех регионах: непродовольственные магазины площадью до 500 кв.м до 17.00 (все виды); фотосалоны, цветочные киоски; парикмахерские (по записи); медицинские центры (по записи); стоматологические клиники (по записи); компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы; микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты; компании информационно-коммуникационных технологий», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Также с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице.

Ранее сообщалось, что авиаперелеты из Нур-Султана и Алматы разрешат с 4 мая в четыре других города Казахстана.