Режим ЧП в Казахстане официально продлен до 11 мая

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Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане официально продлен до 11 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Продлить действие ЧП на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении ЧП в Республике Казахстан», до 00.00 11 мая 2020 года», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаев в среду.

Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами поручено принять необходимые меры, вытекающие из указа.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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