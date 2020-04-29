Режим ЧП в Казахстане официально продлен до 11 мая

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане официально продлен до 11 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Продлить действие ЧП на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении ЧП в Республике Казахстан», до 00.00 11 мая 2020 года», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаев в среду.

Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами поручено принять необходимые меры, вытекающие из указа.

Указ вводится в действие со дня подписания.