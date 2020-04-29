Данные пассажиров рейсов Алматы-Нур-Султан-Алматы будут заноситься в спецбазу

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Данные пассажиров рейсов Алматы-Нур-Султан-Алматы будут заноситься в специальную информационную систему, сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) на транспорте, главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Данные о всех авиапассажирах рейсов Алматы-Нур-Султан-Алматы будут заноситься в специальную информационную систему», — сказал Байгабулов на брифинге в среду.

По его словам, это делается для полного учета пассажиров на случай поиска контактных.

«Если вдруг выявится, что у кого-то из пассажиров позднее выявится COVID-19, мы могли бы в короткое время найти всех, кто с ним летел, и проверить на заболеваемость», — уточнил Байгабулов.