Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане, Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 апреля в Акмолинской области ночью ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, возможен град. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 30 апреля ожидается ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 30 апреля ожидаются гроза, возможен град, ветер западный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Днем 30 апреля местами в Павлодарской области ожидается гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днем 30 апреля ожидается гроза, ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

«30 апреля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте в первой половине ночи 30 апреля ожидается гроза», — добавили в «Казгидромете».

В Восточно-Казахстанской области в четверг местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 30 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 30 апреля ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«30 апреля в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, местами порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде 30 апреля ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Костанайской области в четверг местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный, юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае днем 30 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду.

«Днем 30 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 30 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 80-95%.