Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Дождь ожидается в среду в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +10+12.

В Алматы облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +13+15.