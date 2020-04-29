Казахстан должен вести жесткий диалог с БВУ и заставить их вернуть моральный долг – эксперт

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Государство должно вести жесткий диалог с банками второго уровня (БВУ) и заставить их вернуть моральный долг населению и предпринимателям, считает руководитель республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев.

«Правительство говорит, что банки – это частный бизнес, такой же, как и мы. И оно не может сильно влиять на них. Я считаю, что государство должно вести жесткий диалог с банками. Уже не раз с наших денег, с наших налогов государство помогало банкам, фактически каждому банку. Миллиарды на это выделялись, и сейчас, считаю, банки должны то же самое сделать по отношению к физическим лицам и предпринимателям», — сказал Казанцев в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

По его словам, БВУ никак не реагируют на призывы властей.

«Президент уже три раза, я специально считал, обращался к банкам с просьбой быть человечнее и все-таки дать кредитные каникулы как для бизнеса, так и для физических лиц. Но мы видим иную картину. Далеко не каждый банк отсрочил платеж на три-четыре месяца. Кое-какие банки, да, отсрочили платежи на этот срок, но процентная ставка все равно осталась. За этот срок набегает не пеня, а сама сумма процентов, которые мы переплачиваем. В результате у кого-то увеличится платеж, у кого-то сумма переплаты, и это несправедливо», — полагает Казанцев.