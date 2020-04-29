Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Список адресов для прохождения теста на коронавирус в Алматы разместили на Telegram-канале Stopcov Almaty.

«Пассажирам, которые хотят вылететь из Нур-Султана в Алматы и обратно, необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом», — напоминается в информации, размещенной в среду.

В сети лабораторий «ОЛИМП» сообщают, что стоимость анализа – Т19 220, забор из носоглотки – Т540. Итого – Т19 760 ($46).

«Чтобы записаться на исследование, необходимо заполнить анкету на сайте лаборатории covid.kdlolymp.kz», — следует из сообщения.

Список адресов и телефонов лабораторий, где организована сдача ПЦР-теста:

Национальный центр экспертизы.

Адрес: улица Жибек Жолы, 3. Телефоны: 8 (727) 382-35-65, 8 (727) 259-00-77.

«ОЛИМП».

Адреса: Медеуский район – улица Халиуллина, 32, улица Сейфуллина, 549, улица Жандосова 1В; Алмалинский район – улица Байзакова, 221/155, улица Гагарина, 236 б.

Тесты в «ОЛИМП» – по предварительной записи по телефону 8 (701) 961-73-07 (WhatsApp).

Лаборатория INVIVO.

Адрес: улица Карасай Батыра, 123. Call-center: 8 (727) 258-83-83, 8 (778) 769-38-81.