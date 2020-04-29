Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения».

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения».

Ранее министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что в случае принятия данных поправок правительство будет наделено полномочиями по принятию оперативных мер в период ЧС, также власти смогут приостанавливать действие норм законов в период ЧП.