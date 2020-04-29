Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ — Более Т5 млрд намерены выделить на поддержку птицеводов Казахстана в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства (МСХ) РК.

«В связи с кризисной ситуацией принято решение о поддержке производителей яиц. (…) На поддержку птицеводов и, соответственно, удешевление себестоимости яиц правительство РК планирует направить более Т5 млрд. Кроме того, правительство предоставило производителям яиц возможность получить льготное финансирование на пополнение оборотного капитала через программу «Экономика простых вещей». Это сделано для того, чтобы птицефабрики в трудный период смогли обеспечить себя кормами», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что сельхозтоваропроизводителям (СХТП) оказывается поддержка в виде субсидирования приобретения племенной птицы и транспортных расходов при экспорте продукции.

В МСХ напомнили, что в госпрограмме развития агропромышленного комплекса (АПК) предусмотрено исключение товарно-специфических субсидий на яйца с 2020 года.

«Норма об отмене была согласована с руководителями птицефабрик и отраслевой ассоциацией птицеводов еще в 2017 году, в момент принятия госпрограммы. Однако в 2020 году на себестоимость производства пищевого яйца повлияла кризисная ситуация, вызванная распространением вируса COVID-19. В этих условиях министерством сельского хозяйства Казахстана предложено поддержать производителей яиц и сохранить направление «субсидирование производства пищевого яйца» с уменьшением норматива субсидирования с Т3-х до Т1,5 тенге на одну единицу продукции», — проинформировали в ведомстве.

По данным минсельхоза, яйца в Казахстане производит 31 птицефабрика. По прогнозам, за год они произведут 5,5 млрд яиц. При этом отечественное производство обеспечивает более 100% внутренней потребности казахстанского рынка. Таким образом, птицефабрики имеют возможность продавать лишнее заграницу. В 2019 году птицефабриками республики было экспортировано 527 млн штук. За январь-февраль 2020 года объем экспорта составил 1542 тонн (30,8 млн штук).