Отмена ЧП не влечет за собой отмены отбытия наказания за его нарушение – МВД Казахстана

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Отмена чрезвычайного положения (ЧП) не влечет за собой отмены отбытия наказания за его нарушение, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Нарушение норм ЧП предполагает штраф либо административный арест от пяти до 15 суток. Если человеку судом было определено наказание в 15 суток, он отсидел 10, а ЧП отменили, он будет отбывать весь срок наказания», — сказал Ильин на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения».

Также он добавил, что за время действия ЧП в связи с эпидемией коронавируса 1,5 тыс. человек были подвергнуты административному наказанию в виде административного ареста на различные сроки, более 5 тыс. – в виде штрафа.