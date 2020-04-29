Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил в первом чтении поправки в законы по вопросам противодействия коррупции.

В среду мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции».

Ранее первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил, что законопроектом расширяется перечень органов, куда можно сообщать о фактах коррупции. Также поправки предполагают введение уголовной ответственности для правоохранителей за провоцирование преступлений.