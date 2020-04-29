Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Срок сдачи госслужащим подарка в бюджет необходимо прописать в законе, считает депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев.

«В законе есть норма, что чиновник должен сдать подарок, даже о котором он не знал, в течение семи дней, иначе наступает ответственность. Вопрос следующий: с какого момента отсчет этих семи дней? С момента доставки? С момента обнаружения? Полагаю, что для того, чтобы не было разночтений, в законе надо прописать четкую однозначную норму, что ответственность наступает, если подарок не сдан в течение семи дней с момента обнаружения должностным лицом. Иначе он может заявить, что не знал, с какого момента идет отсчет семи дней, и чихал на все обвинения», — сказал Казанцев на заседании мажилиса парламента РК в среду в ходе обсуждения проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции».

Парламентарий полагает, что данная норма должна быть не только ясной, но и прямого действия, тогда «чиновник не сможет отвертеться».

Комментируя предложение депутата, первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов сказал, что в действующей редакции закона сроки прописаны.

«Что касается денег, поступивших на счет госслужащего либо членов его семьи, там говорится, что с момента обнаружения – в течение двух недель он обязан перевести их в бюджет. А что касается подарков – с момента получения. Логика была такая, что получение и обнаружение подарка происходит в один день. Ну гипотетически можно представить, что кто-то принес домой, поставил, а чиновник не знал, а потом обнаружил. И если вопросы правоприменения возникают, давайте до второго чтения подумаем, как эту норму лучше сформулировать во избежание разночтений», — уточнил Бектенов позицию ведомства.

Ранее сообщалось, депутаты мажилиса одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции» в первом чтении.