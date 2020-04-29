Микро- и малому бизнесу в Казахстане от правительства нужны не Т50 млн – РЦПП

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане микро- и малому бизнесу нужны не Т50 млн в кредит, а Т3 млн – Т5 млн, сообщил руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«Одна из программ, предлагаемая сейчас государством – взять деньги в кредит под 8%. Минимальная сумма, которую предприниматель может взять – Т50 млн. Микро- и малому бизнесу не нужны эти Т50 млн. Тем, кто хочет удержаться на плаву, нужны деньги, но не такие огромные суммы. Кому-то нужно Т3 млн, кому-то – Т5 млн, пополнить оборотные средства, может быть, оплатить аренду на несколько месяцев вперед или иметь запас для выплаты заработной платы», — сказал Казанцев в среду на пресс-конференции по ситуации, в которой оказался малый и средний бизнес (МСБ) в условиях карантина в Казахстане.

И это, по его мнению, будет реальная помощь, когда микро- и малому бизнесу дадут небольшие деньги на короткий срок.

«Ведь мы понимаем, что, когда небольшая сумма, бизнес может закрыть кредит, нежели крупный бизнес крутит эти деньги, которые сейчас берет под низкий процент, годами, десятилетиями», — сказал эксперт.

И, конечно же, такие небольшие кредиты должны быть с дешевой процентной ставкой, беззалоговые, для бизнеса, отметил глава РЦПП.

По его словам, микро и малый бизнес, как часто можно услышать, государство поддерживает дешевыми кредитами с низкой ставкой. Недавно одним из постановлений выделено бизнесу Т600 млрд на поддержку кредитования МСБ.

«Но, когда заходит разговор конкретно о кредитовании, эти деньги достаются крупному бизнесу, «среднему плюс», очень иногда, – «среднему минус». До микро- и малого бизнеса эти деньги не доходят», — сказал спикер.

Здесь государство должно понимать, что микро- и малый бизнес – это индивидуальные предприниматели (ИП), пояснил он.

«У нас их миллион в Казахстане. Они никуда не денутся, потому что предприниматель и так несет ответственность всем, что у него есть, как физическое лицо, на себя оформленное, поэтому он и так, если не оплатит кредит, потеряет, у него смогут взыскать машину, квартиру, если у него есть», — резюмировал Казанцев.