1,5 млн человек в сфере МСБ могут потерять работу из-за карантина в Казахстане – эксперт

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 1,5 млн человек в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) могут потерять работу из-за карантина в Казахстане, сообщил руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям (РЦПП) Дмитрий Казанцев.

«30% микро- и малого бизнеса после карантина не откроется. Если у нас 1 млн предпринимателей, то речь идет о 300 тыс. предпринимателях. У каждого предпринимателя в среднем четвре человека работают. Умножаем, и получаем 1,2 млн человек. Это только сотрудников. Плюс 300 тыс. предпринимателей, и получаем 1,5 млн человек, которые могут лишиться работы из-за карантина», — сказал Казанцев на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ.

Также он озвучил свой прогноз по потерям в сфере крупного бизнеса.

«В крупном бизнесе работу потерять могут до 2 млн человек», — считает эксперт.