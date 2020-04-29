Крупный бизнес РК из-за КВИ пострадает, как и малый, и потянет МСБ за собой – эксперт

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Крупный бизнес в Казахстане из-за коронавируса пострадает так же, как и малый, и потянет малый и средний бизнес (МСБ) за собой, считает руководитель Республиканского центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев.

«По крупному бизнесу мне тяжело судить. Я с ними не работаю. Но, в принципе, крупный бизнес пострадает (из-за карантина – КазТАГ) точно так же, как и микро- малый бизнес. Крупный, опять же, за собой потянет микро- малый бизнес», — сказал Казанцев в среду в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как пострадает крупный бизнес из-за карантина.

Он пояснил, что, если крупный будет сокращать свои обороты, работу, «то, естественно, микро- малый и средний бизнес не будет дополучать заказы и недопоставит какие-то товары».

«Здесь для крупного бизнеса государство должно предпринять отдельные меры, поддержать их госзаказами, чтобы крупный бизнес не сбавлял темпов», — добавил Казанцев.