Наделить полномочиями по принятию оперативных мер в период ЧП могут кабмин РК

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Наделить полномочиями по принятию оперативных мер в период чрезвычайного положения (ЧП) могут правительство Казахстана.

«Законопроект разработан во исполнение указа главы государства от 16 марта 2020 года «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности». Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период ЧП для обеспечения социально-экономической стабильности», — сказал в среду на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения».

Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуации. Для этого вносятся поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах».

«Закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период ЧП. Законопроектом к ним отнесены 14 сфер: налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство; законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании; в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора; а также реализации международных обязательств страны», — перечислил министр.

Он отметил, что правовые акты, принятые в период ЧП, в целом, будут действовать до окончания срока его действия.

«Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия», — добавил Даленов.