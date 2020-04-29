Полномочия по приостановлению действий законов при ЧП могут получить власти Казахстана

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полномочия по приостановлению действий законов в период чрезвычайного положения (ЧП) могут получить власти Казахстана.

«В закон «О правовых актах» предложена поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено, в случае и порядке установленном законом «О чрезвычайном положении», — сказал в среду на пленарном заседании мажилиса министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения».

Ранее Даленов сообщил, что правительство Казахстана могут наделить полномочиями по принятию оперативных мер в период ЧП.