Негативным отражением реальной картины назвали в мажилисе деятельность минздрава

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Негативным отражением реальной картины назвала деятельность министерства здравоохранения Казахстана депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Еще одним негативным отражением реальной картины явилась деятельность министерства здравоохранения. Отсутствие масок, защитных очков, спецодежды, не проработанная система размещения больных и карантинных пациентов привели к массовому росту зараженных медиков. Это также говорит о низкой квалификации руководителей в целом и санитарно-эпидемиологической службы в частности, отсутствии качественной подготовки к чрезвычайным ситуациям», — сказала Смирнова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

Она подчеркнула необходимость пересмотреть решение об оптимизации противочумных лабораторий.

«Именно сейчас мы еще раз обращаем внимание на сомнительное по необходимости и опасное по значимости решение министерства здравоохранения по оптимизации санитарно-эпидемиологической службы‚ что усугубило сегодняшнюю ситуацию. Требуют пересмотра решения по оптимизации, а точнее уничтожению, противочумных лабораторий, что происходит в настоящее время. Мы надеемся, что отношение к кадрам у министерства здравоохранения изменится, а ценность редких специалистов – инфекционистов, вирусологов и не только их, будет осознана!» — отметила депутат.

По мнению мажилисвумен, эти аспекты необходимо учесть при работе на Кодексом о здоровье народа.

«Все это необходимо учесть при работе над Кодексом о здоровье народа, так как нынешние ошибки министерства ставят под сомнение революционные изменения в системе здравоохранения. Здесь нужен взвешенный подход на благо общества! Коронавирус многое поставил на свои места!» — заключила Смирнова.