Реально нуждающиеся до сих пор не получили 42500 тенге – депутат

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Реально нуждающиеся до сих пор не получили Т42,5 тыс., заявила депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«Отдельной темой для обсуждения в обществе стала выплата социального пособия в размере 42 500 тенге. Неуверенные и не продуманные действия министерства труда и социальной защиты населения только повышали уровень недовольства в обществе, вносили неразбериху и разночтения. Как показала текущая ситуация, в стране попросту не оказалось реальных сведений об инвалидах, о семьях с тяжелой жизненной ситуацией. Это является еще одним упущением министерства труда и социальной защиты. В результате граждане, не заявлявшие необходимости в поддержке, получили пособие, в то время как реально нуждающиеся до сегодняшнего дня не могут получить данной помощи от государства», — сказала Смирнова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в среду.

Она отметила, что волонтерам пришлось вручную сверять списки нуждающихся, обеспечивать их необходимой помощью, заниматься поиском спонсоров и самим становиться ими.