Издание Daily Beast опубликовало статью под названием «Are Russians and Ukrainians the Same People?» – «Являются ли русские и украинцы одним народом?».

В предисловии к ней говорится так: «В целях оправдания своего вмешательства в дела Украины Владимир Путин назвал украинцев русскими людьми. Прав ли он?».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «За последние несколько лет Владимир Путин удивлял многих наблюдателей на международной арене своими не только действиями, но и также словами.

В разгар украинского кризиса, когда российские СМИ поносили новое правительство в Киеве, называя его ничем иным, кроме как «фашистской хунтой», он неоднократно заявлял, что русские и украинцы являются одним народом.

То, что это означает на практике, было продемонстрировано в марте 2014 года, когда российские войска захватили украинский Крым, который Путин объявил частью исторического наследия, общего для русских, украинцев и белорусов, и местом, где его тезка, киевский князь Владимир (по-украински – Володимир) был крещен.

Предпринятая Россией аннексия Крыма превратила эту предположительно общую землю в исключительно российское владение.

Издание Jamestown Foundation опубликовало материал под названием «Putin and Ukraine’s Black Sea Lands: Another Iteration of Novorossiya?» — «Путин и черноморские земли Украины: другая итерация Новороссии?».

В нем говорится так: «Термин «Причерноморье», стандартным образом используемый с царских и советских времен до нынешней поры, географически более или менее совпадает с Новороссией, хотя последний (термин) наделен более весомыми политическими коннотациями.

Причерноморье охватывало территории Российской империи и Советского Союза, тянущиеся вдоль северных берегов Черного моря и Азовского моря — от Бессарабии до Кубани.

Почти вся эта прибрежная дуга, за исключением Кубани (входящей в состав Российской Федерации с момента ее создания), в 1991 году сделалась частью обретшей государственную независимость Украины. Россия забрала у Украины в 2014 году Крым и Новоазовский район (часть украинской Донецкой области).

На проводившейся в конце 2019 года пресс-конференции Путин дополнил название Причерноморье эпитетами «западные земли России», а также «исконные» (территории).

Кажется, это подспудно указывает на способность России поддаться ирредентистским (экспансионистским) шалостям. В царской России «Западная Русь» была широко используемым неформальным термином, которым обычно обозначали районы современной центральной Украины и Белоруссии («Эхо Москвы», 9 января 2020 года).

Судя по сказанным Путиным на той пресс-конференции словам, именно польские публицисты первыми привили украинцам украинскую идентичность. «По общему признанию, есть украинская идентичность. Да, она сформирована… (Мы должны понимать, что) на каком-то этапе прошли такие-то элементы реальной идентичности, мы должны относиться к этому с уважением. Мы делаем и будем это делать (особенно в России)… Три миллиона украинцев живут среди нас, и примерно столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Людям, которые приезжают к нам из Центральной Азии или с Северного Кавказа, труднее адаптироваться», — отметил он.

Признание украинской идентичности (простой «идентичности», а не национальной идентичности) является чуть-чуть видоизмененной вариацией на привычную путинскую тему о том, что русские и украинцы являются «практически одним и тем же народом».

Находясь за пределами Украины, трудно даже на ориентировочной основе определить в составе населения этой страны количественную долю тех, кто воспринимает Россию как друга, и тех, кто видит в ней недруга. Но ясно одно. То, что украинская государственная и общественно-политическая пропаганда льет воду на мельницу тех, кто рассматривает Россию как врага. И именно эти самые последние правят балл в политике и идеологии сегодняшней Украины.

