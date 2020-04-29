Перечень госорганов для обращений о фактах коррупции расширяют в Казахстане

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Сообщать о коррупционном правонарушении госслужащие могут не только своему начальству, считает первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«Если у госслужащего есть сомнения, что его руководитель должным образом отреагирует на его сообщение о возможном коррупционном правонарушении, он может обратиться напрямую в антикоррупционную службу, а также иные правоохранительные органы. У нас законопроектом перечень органов, куда можно сообщать, расширяется», — сказал Бектенов на заседании мажилиса в среду в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции».

Отвечая на вопрос депутата Геннадия Шиповских о защите законопослушных информаторов о готовящихся коррупционных правонарушениях, Бектенов отметил, что в УПК предусмотрен ряд мер.

«Например, этих информаторов можно допрашивать в особых условиях. И как крайняя мера – замена документов», — добавил замглавы антикоррупционного ведомства.