В условиях ЧП не будут штрафовать за пользование просроченными документами

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В условиях чрезвычайного положения (ЧП) граждан Казахстана не будут штрафовать за пользование документами, срок действия которых истек, заверили в министерстве внутренних дел (МВД) РК.

«В условиях чрезвычайного положения многие граждане нашей страны оказались в сложной ситуации в связи с истечением срока действия их удостоверений личности и водительских удостоверений. (…) Есть и другие виды документов, которые не могут получить наши граждане. Они столкнулись с проблемой закрытия ЦОНов и невозможностью получения через почту изготовленных документов в связи с карантином. При этом действующую административную ответственность за проживание по недействительному удостоверению личности в виде штрафа 7 МРП, а также за управление транспортным средством лицом без документов в виде штрафа в 20 МРП никто не отменял. По нашему мнению, в условиях чрезвычайного положения документы с истекшим сроком должны считаться действительными», — сказал депутат мажилиса парламента РК Шавкат Утемисов на заседании палаты в среду.

В ответ министр национальной экономики РК Руслан Даленов заверил, что в настоящее время МВД готовит соответствующий проект постановления.

«Гражданин, чей документ истек, считаю, что ему должно быть предоставлено право пользоваться документом, чей срок истек, и который невозможно обновить, переоформить в связи с действием ЧП. Как будет решаться сейчас вопрос. Вопрос будет решаться следующим образом: по моей информации МВД в рамках своей компетенции по согласованию с администрацией президента РК подготавливает проект постановления для решения данного вопроса. Таким образом, право использовать документ с истекшим сроком действия будет предоставлен нашим гражданам», — пояснил глава МНЭ.

В свою очередь замминистра МВД Юрий Ильин отметил, что, согласно приказу министра МВД, в период действия ЧП граждане не будут привлекаться к административной ответственности за пользование документами, срок действия которых истек, в том числе документами на хранение оружия.

По данным МВД, на сегодняшний день по республике числятся 99,5 тыс. граждан с истекшим сроком действия удостоверения личности. У 68 тыс. водителей истекли сроки действия водительских удостоверений. Ильин сообщил, что помимо 99,5 тыс. человек, срок действия удостоверений личности которых истек во время действия ЧП, в мае добавятся еще около 60 тыс. человек.

1 МРП = Т2778.