Прогноз по рейтингу страховщика «Казахмыс» изменен на «негативный» – Fitch

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости (РФУ) страховой компании АО «СК «Казахмыс» со «стабильного» на «негативный», сообщило агентство.

Рейтинг подтвержден на уровне «BB-». Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «BBB+(kaz)», прогноз «негативный».

«Негативный» прогноз отражает очень высокую зависимость «Казахмыса» от приобретаемого за рубежом исходящего перестраховочного покрытия – 88% собранных премий были переданы в перестрахование за рубеж в 2019 году, что может подвергать андеррайтинговый результат и капитал страховщика более высокой волатильности, обусловленной валютным курсом. Частичным сглаживающим фактором является заметное превышение валютными инвестактивами номинированных в иностранной валюте чистых страховых обязательств.

Прогнозный анализ Fitch, основанный на данных на конец 2019 года, указывает на умеренное ослабление оценки капитала «Казахмыса», что обусловлено стрессами по инвестициям и коэффициенту убыточности. Подтверждение рейтингов учитывает качество инвестпортфеля «Казахмыса», комфортную ликвидность относительно чистых технических резервов и сильную капитализацию с корректировкой на риск.

Рейтинги могут быть понижены, если убытки от страховой деятельности у «Казахмыса» начнут оказывать давление на капитал и могут быть повышены, если «Казахмыс» снизит зависимость от перестрахования, при условии, что компания изменит структуру бизнеса при сохранении риска по активам на существующем уровне.