Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Прогноз погоды на первомайские праздники в Казахстане представили синоптики, передает корреспондент агентства.

«Быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в праздничные дни на территории Казахстана. На северные и южные регионы страны будет оказывать влияние циклон, с которым местами пройдут дожди с грозами», — говорится в прогнозе погоды на 30 апреля – 2 мая, представленном пресс-службой РГП «Казгидромет» в среду.

Вместе с тем, уже на западную часть республики, по словам синоптиков, начинает оказывать влияние антициклон с районов Черного Моря, который, смещаясь в восточном направлении, вызовет прекращение осадков, и небольшое понижение температуры воздуха на большей части республики.