Возобновляются авиарейсы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск

Нур-Султан. 29 апреля. КазТАГ – Возобновляются авиарейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск, пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Во исполнение поручения главы государства государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение с учетом рекомендаций министерства здравоохранения РК с 4 мая текущего года возобновить полеты из городов Нур-Султан и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, авиакомпании Казахстана, понимая сложную ситуацию, установили стоимость билета в диапазоне от Т10 до 30 тыс. в зависимости от даты и времени приобретения.

«В дальнейшем, в случае улучшения ситуации будет рассматриваться вопрос увеличения количества внутренних рейсов и емкости воздушных судов», — резюмируется в сообщении.