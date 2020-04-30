Почему бы нам не «распечатать» ЕНПФ?

Куда правильнее со стороны правительства поддержать все население, а не только определенные слои. Причем, это можно сделать за его собственный счет

Солидарную ответственность несет сегодня Государственный фонд социального страхования (ГФСС), выплачивая карантинные 42500 работникам, лишившимся работы или дохода. Нагрузка велика. По состоянию на 28 апреля уже назначено более 4 280 000 социальных выплат. Из них за первый месяц – 3 732 500, за второй месяц — 547,7 тыс.. По состоянию на 28 апреля заявления на выплату 42500 тенге подали 8 024 000 граждан.

Арифметика несложная: если экономически активное население в стране составляет 9,1 млн. человек, то, значит, 88% рассчитывают на помощь. То есть девять человек из десяти (!) претендуют на 42500. При этом получили выплаты лишь 4-5 человек из десяти.

Выплата 42500 – это не государственная помощь, это не деньги из государственной казны или Национального фонда. Это деньги всех плательщиков социальных отчислений, аккумулированных в ГФСС.

Работодатели, как известно, делают социальные отчисления (3,5%) за каждого работника персонально, и размер их зависит от зарплаты. Чем выше зарплата – тем выше сумма социальных отчислений. Но существует порог – минимальную сумму социальных отчислений высчитывают на основе 1 минимальной заработной платы (1488 тенге в месяц). И существует потолок – если зарплата работника составляет выше 7 МЗП, то размер социальных отчислений фиксируется на уровне 7 МЗП (10413 тенге). По сути, основную денежную массу фонда, формирует средний класс – со средними доходами. Работники со сверхвысокими зарплатами вносят в этот фонд лишь малую часть своих доходов.

И еще немного «теории». ГФСС осуществляет выплаты по 6 видам социального риска: утрата трудоспособности, потеря кормильца, потеря работы, по беременности и родам, усыновление новорожденного ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до одного года.

Нам рассказывали, что социальные отчисления поступают на счет каждого человека отдельно. А теперь, когда выплачиваются 42500 тем людям, которые сделали в своей жизни всего одно отчисление ЕСП, становится понятно, что социальные отчисления персонифицированы условно, а деньги сливаются в один котел.

Насколько устойчиво финансовое положение ГФСС – неизвестно. Сайт не работает. В открытых источниках не удается найти ни одного годового отчета фонда. Какая сумма аккумулирована в фонде, — такой информации нет. Почему вокруг фонда столько тайн? Почему нет прозрачности? Насколько успешна его финансовая модель (наполнение, расходы, в том числе административные, инвестирование свободных активов)? В конце концов, элементарный вопрос: а хватит ли средств в фонде, чтобы произвести вторую выплату по 42500?

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ГФСС – это обычная государственная структура. Точно такая же, как и Единый национальный пенсионный фонд. И там, и там – как будто бы персональные пенсионные счета. Но, как выясняется, в ГФСС общий котел. И тот, кто платил в этот фонд, по существу, сейчас содержит всех, кто принимал не очень активное участие в его формировании. Справедливо? Не очень. Как и солидарная ответственность в широком смысле этого слова.

В Казахстане количество обращений за помощью вполне сопоставимо с мировым трендом. Как недавно заявила Международная организация труда, полная или частичная потеря работы из-за эпидемии коснулась 2,7 млрд. работников, что составляет 81% от всей мировой рабочей силы. В нашем случае это 88%.

И нет смелости предполагать, что кто-то из тех людей, кто посчитал возможным и нужным обратиться за выплатой 42500, сделал это неправомерно. Так почему же государство в очередной раз демонстрирует избирательный подход?

Куда правильнее со стороны правительства было бы поддержать все население, а не только совершенно уязвимый слой – от прекращения деловой активности пострадали все, и это подтверждает процент обращения за помощью.

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«Что легче для государства: выплатить 42500 по «особому» списку пострадавших от кризиса с коронавирусом или все-таки позволить народу снять, допустим, по 150.000-200.000 тенге с собственных накопительных пенсионных счётов?», — такой опрос я провела на своей личной странице в Facebook и почти не была удивлена тем, что большинство френдов, кто не обращался на пресловутыми 42500, проголосовали за то, чтобы им разрешили снять строго определенную сумму с персонального пенсионного счета. Надобности у людей разные – кредиты, коммунальные расходы, питание, да и просто недоверие к ЕНПФ и государству.

Кто-то, конечно, опасается опустошения пенсионных счетов. Дескать, у многих вкладчиков ЕНПФ нет и 150.000 пенсионных накоплений, и что же, у них останется нулевой счет?

Сегодня даже двух-трехмиллионные счета – это капля в потребностях человека. Люди, выходя на пенсию, свои пенсионные накопления чаще всего исчерпывают в течение первых месяцев. В лучшем случае их хватает на 2-3 года. Увы, накопительная пенсионная система пока еще не стала источником благополучия пенсионеров. Недостаточность средств есть и будет присутствовать в будущем у 99% вкладчиков ЕНПФ, и правительство должно задуматься об этом.

Технических сложностей по выплате части пенсионных накоплений не больше, чем было по выплате 42500. За инфляцию можно не беспокоиться – доходы населения упали. Наоборот, после выхода из карантина необходимо будет стимулировать спрос, чтобы хоть как-то улучшить экономическую ситуацию.

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В конце концов, Национальный фонд создавали для благополучия будущих поколений, а распечатали «в помощь» правительству несколько лет назад. Почему бы, в таком случае, не распечатать и ЕНПФ? Ничего страшного в этом нет. Наоборот, можно извлечь определенную имиджевую выгоду.

Выплата части пенсионных накоплений – это отличный шанс укрепить у казахстанцев уверенность в том, что пенсионные накопления есть, никуда не делись, по-прежнему принадлежат им. Они будут знать о том, что в случае глобального форс-мажора у них есть хотя бы такая подушка безопасности. Возможно, это положительным образом повлияет на отношение к накопительной пенсионной системе, и в будущем – при правильной информационной политике, люди начнут делать и добровольные отчисления.

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