Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Авиакомпании Казахстана не планируют проверять подлинность справок на коронавирус.

«Это действительно прерогатива должна быть за СЭС, они же выдают эти справки, и они же должны их проверять. Мы не уполномочены и некомпетентны проверять их подлинность», — сказал вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям АО «Air Astana» Ердаулет Шамшиев на брифинге в четверг.

В свою очередь вице-президент по коммерции авиакомпании «Scat Airlines» Николай Буряков предположил, что этим вопросом должен заниматься аэропорт.

«Я думаю, на этот вопрос (какая должна быть форма справки о прохождении теста на коронавирус – КазТАГ) ответит аэропорт, потому что первый контроль пассажира будет происходить на входе в аэропорт, то есть, где будут представители санитарной инспекции, которые будут уполномочены проверять подлинность данной справки», — сказал он.

Напомним, с 1 мая возобновляется авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы, частота полетов на первом этапе составит четыре рейса в день. Также с 4 мая возобновляются полеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск.

Главным государственным санитарным врачом на транспорте Садвакасом Байгамуловым были определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.