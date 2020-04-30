Оцениваемые в Т300 млрд убытки авиаотрасли РК будут увеличиваться после ЧП

Новости 97 0

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Оцениваемые в Т300 млрд убытки авиаотрасли РК будут увеличиваться после чрезвычайного положения (ЧП), сообщил генеральный директор союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов.

«Убытки авиаотрасли РК за период ЧП составил Т300 млрд., и эта цифра сейчас будет увеличиваться», — сказал Абсатов в ходе онлайн-конференции в четверг.

Между тем, заместитель менеджера IATA по Центральной Азии Руслан Сарин сообщил, что Казахстан одним из первых в мире решил возобновить авиаперевозки.

«Например, Турция намерена возобновить внутреннее авиасообщение только с середины мая. А, в частности, власти Аргентины сообщили о приостановке авиасообщения до 1 сентября текущего года», — добавил Сарин.

Что касается потерь авиаотрасли, он отметил, что во II квартале текущего года намечено снижение количества авиарейсов на 82% по всему миру. Как будет открываться международное сообщение, он прогнозировать не стал.

Кто такой турок? Это сложный вопрос Кто такой турок? Это сложный вопрос
10848

Ранее в МИИР заявили, что потери авиаиндустрии Казахстана от введения ЧП составили в Т287,5 млрд, однако при сопоставлении реальных показателей выяснилось, что указанная сумма вызывает сомнения. 20 апреля стало известно, что ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана.

Похожие материалы:

  1. Власти Казахстана заявили уже о «порядка Т300 млрд» возможных потерь авиаотрасли
  2. Ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана
  3. Убытки предприятий Алматы за две недели марта составили Т500 млн – Союз автотранспортников
  4. Более Т7 млрд потратят на продовольственную безопасность Алматы
  5. С Т50 млрд до Т49 млрд уменьшили планируемую сумму бюджетного кредита для ЖССБК

Новости партнеров

Загрузка...