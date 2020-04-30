Оцениваемые в Т300 млрд убытки авиаотрасли РК будут увеличиваться после ЧП

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Оцениваемые в Т300 млрд убытки авиаотрасли РК будут увеличиваться после чрезвычайного положения (ЧП), сообщил генеральный директор союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов.

«Убытки авиаотрасли РК за период ЧП составил Т300 млрд., и эта цифра сейчас будет увеличиваться», — сказал Абсатов в ходе онлайн-конференции в четверг.

Между тем, заместитель менеджера IATA по Центральной Азии Руслан Сарин сообщил, что Казахстан одним из первых в мире решил возобновить авиаперевозки.

«Например, Турция намерена возобновить внутреннее авиасообщение только с середины мая. А, в частности, власти Аргентины сообщили о приостановке авиасообщения до 1 сентября текущего года», — добавил Сарин.

Что касается потерь авиаотрасли, он отметил, что во II квартале текущего года намечено снижение количества авиарейсов на 82% по всему миру. Как будет открываться международное сообщение, он прогнозировать не стал.

Ранее в МИИР заявили, что потери авиаиндустрии Казахстана от введения ЧП составили в Т287,5 млрд, однако при сопоставлении реальных показателей выяснилось, что указанная сумма вызывает сомнения. 20 апреля стало известно, что ставки по ряду видов налогов обнулили для авиаотрасли Казахстана.