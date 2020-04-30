Air Astana намерена повысить цены на авиабилеты после 10 мая

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ — Владимир Радионов. АО «Аir Astana» намерено повысить цены на авиабилеты после 10 мая, сообщил вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям АО «Air Astana» Ердаулет Шамшиев.

«Мы приняли решение сохранить существующие цены на авиабилеты до 10 мая. Далее мы вынуждены будем цены повышать», — сказал Шамшиев в ходе онлайн-конференции в четверг.

Повышение он объяснил требованием санитарных служб о рассадке пассажиров «через одного», когда загрузка борта может составлять максимум 60%.

«На рейсе Алматы – Нур-Султан мы будем использовать самолет Airbus, где всего два кресла в одном ряду, следовательно, там загрузка будет всего 50%. Если саниатрные службы не отменят свои требования, цены необходимо будет повышать. Но я думаю, здравый смысл восторжествует», — добавил он.

В свою очередь вице-президент по коммерции авиакомпании SCAT Airlines Николай Буряков добавил, что авиакомпания также не намерена пока повышать цены на свои услуги, сегодня билет на рейс Алматы – Нур-Султан варьируется от Т15 тыс до Т35 тыс.

Напомним, с 1 мая возобновляется авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы, частота полетов на первом этапе составит четыре рейса в день. Также с 4 мая возобновляются полеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск.

Главным государственным санитарным врачом на транспорте Садвакасом Байгамуловым были определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.