Бекшин о салонах красоты в Алматы: Пока будут разрешены только стрижки

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В салонах красоты Алматы пока будут разрешены лишь стрижки, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Если смотреть процесс салонов красоты: маникюр, педикюр, и еще покраска волос, мелирование, и так далее – это процессы, так сказать, процессы длительные. Если говорить о пострижке, простой пострижке, она занимает, будем говорить, в среднем 30-40 минут в среднем. И здесь, когда работает индивидуальный мастер и услугополучатель, здесь очень близкий контакт. Когда мы говорим о метре дистанционном разобщения, здесь практически он висит над клиентом, и, естественно, очень сложно принять меры защиты. И мы пошли на то, чтобы только определились на стрижку», — сказал Бекшин в четверг.

Стрижка, добавил он, кратковременная процедура.

«Обязательна предварительная запись, чтоб он (клиент – КазТАГ) пришел сел. Клиент – в маске. Мастер – то же в маске. Есть стрижки, которые три-четыре часа можно делать. Но в целом стрижки где-то 30-40 минут занимают», — сказал Бекшин.