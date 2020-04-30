Бекшин попросил молодоженов перенести свадьбы в Алматы на более поздний срок

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Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Перенести свадьбы в Алматы на более поздний срок попросил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«До спада заболеваемости придерживаемся принципа разобщения, запрета на различные массовые мероприятия, в том числе юбилеев, свадеб. Это требование сохраняется. И, конечно же, мы просили бы наших молодоженов перенести этот значимое для каждой семьи, для молодых людей мероприятие на более поздник срок», — сказал Бекшин, отвечая на вопрос по числу гостей на свадьбах, на брифинге в четверг.

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