Бекшин попросил молодоженов перенести свадьбы в Алматы на более поздний срок

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Перенести свадьбы в Алматы на более поздний срок попросил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«До спада заболеваемости придерживаемся принципа разобщения, запрета на различные массовые мероприятия, в том числе юбилеев, свадеб. Это требование сохраняется. И, конечно же, мы просили бы наших молодоженов перенести этот значимое для каждой семьи, для молодых людей мероприятие на более поздник срок», — сказал Бекшин, отвечая на вопрос по числу гостей на свадьбах, на брифинге в четверг.