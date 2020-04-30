Американский центр обязался выделить $1,68 млн кабмину РК на борьбу с коронавирусом

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обязался выделить $1,68 млн правительству Казахстана на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба американского посольства в РК.

«CDC обязался выделить $1,68 млн для поддержки правительства Казахстана в борьбе с продолжающейся вспышкой COVID-19 в рамках комплексной помощи в размере $6,8 млн для стран Центральной Азии. В сотрудничестве с местными органами власти отделения CDC в Центральной Азии будут использовать эти средства для удовлетворения наиболее насущных нужд в условиях пандемии коронавируса», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

К указанным нуждам отнесены закупка лабораторных принадлежностей и оборудования для тестирования на коронавирус, организация тренингов для работников общественного здравоохранения, оказание технической помощи при проведении мероприятий в области здравоохранения на границе, а также помощи в разработке и внедрении клинических протоколов.

«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19 в Центральной Азии с января и предлагаем техническую помощь всем правительствам в регионе для поддержки ответных мер на вспышку заболевания. Эти дополнительные средства позволят нам активизировать меры, принимаемые странами для замедления распространения вируса. Наша помощь в этой чрезвычайной ситуации основана на многолетнем опыте CDC в борьбе с ВИЧ и туберкулезом и подготовке к гриппу и другим пандемическим заболеваниям в регионе. Инвестиции CDC в повышение уровня безопасности здравоохранения заложили основу для оперативной и эффективной подготовки к возникающим угрозам, включая текущую вспышку коронавируса, и мы считаем, что наше сотрудничество с министерствами здравоохранения имеет в настоящее время как никогда важное значение», — сказал директор CDC в Центральной Азии Дэниел Сингер.

Отмечается, что отделение CDC в Центральной Азии оказывает поддержку министерствам здравоохранения стран Центральной Азии с самого начала эпидемии путем организации тренингов и предоставления технической помощи в чрезвычайных операциях, при работе в лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении сообщества, а также эпиднадзоре. Кроме того, CDC переводит технические руководства, опубликованные ведущими международными организациями здравоохранения, на русский язык для распространения.

«Это дополнительное финансирование демонстрирует нашу неизменную приверженность Казахстану в борьбе с распространением COVID-19, но еще более важным является партнерство в области общественного здравоохранения, существующее на протяжении последних 25 лет между CDC и Казахстаном, которое будет продолжаться и спустя долгое время после того, как мы победим коронавирус», — сказал посол США в Казахстане Уильям Мозер.