Более 20 топ-менеджеров потеряют должности в «КазМунайГазе»

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ — Более 20 топ-менеджеров потеряют должности в АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ), сообщает пресс-службы нацкомпании.

«Новый проект организационной структуры центрального аппарата КМГ предусматривает: объединение блоков геологии, разведки и добычи. Соответственно, упразднена позиция заместителя председателя правления по геологии и разведке; сокращение уровней управления, как следствие упраздняются позиции 22 управляющих директоров; сокращение в три раза количества департаментов», — сообщили в нацкомпании в четверг.

Новая оргструктура КМГ была утверждена на заседании совета директоров 29 апреля. Отмечается, что «решение было принято в рамках реализуемых мероприятий по стабилизации финансового состояния компании и уменьшения влияния негативных рыночных факторов».

«Структура корпоративного центра должна быть компактной, способной оперативно реагировать и принимать эффективные решения для преодоления последствий кризиса с минимальными потерями для бизнеса. От многих функций мы откажемся и пересмотрим алгоритм взаимодействия с дочерними компаниями, чтобы сосредоточиться на реализации антикризисной стратегии», — заявил председатель правления КМГ Алик Айдарбаев.

По данным нацкомпании, в КМГ оптимизируются бизнес-процессы и пересматриваются планы по реализации большого числа проектов и мероприятий, «актуальность которых в связи с кризисом теряется».

«Как следствие, принято решение о снижении штатной численности персонала центрального аппарата на 34% с 729 до 480 человек. Осознавая свою социальную ответственность перед работниками и членами их семей, руководство КМГ намерено оказать максимальную поддержку высвободившимся сотрудникам. Поддержка подразумевает различные опции на выбор высвобождаемых сотрудников: выплата разового пособия или предоставление услуг рекрутинговых агентств для трудоустройства или переобучение за счет КМГ. Данные меры поддержки социально-ответственного высвобождения разработаны в рамках исполнения поручения Фонда «Самрук-Қазына», — сказано в сообщении.