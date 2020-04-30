«Глухонемые» чиновники против «слышащего» государства»

Сетевые СМИ о том, как на местах исполняют поручения президента

ОФ «ЦСПИ «Стратегия» — «Рейтинг управленческой элиты в 1 квартале 2020 года» — Первый квартал 2020 года заканчивался для страны под мегафоны, трубящие об опасности коронавирусной инфекции и призывающие граждан соблюдать меры безопасности и не покидать своих жилищ. Страна оказалась в новых условиях, которые потребовали не только оперативного реагирования, но и принятия эффективных решений. Возможно, чрезвычайная ситуация будет способствовать реализации идеи, которую глава государства озвучил в своем Послании еще в сентябре 2019 года, о том, что «у каждого министра и акима должен быть перечень основных показателей результативности работы», а работа госорганов должна быть оперативной и приносить реальные результаты.

Как бы то ни было, но, как и год назад, когда у страны появился новый лидер, сегодня политическая элита вновь оказалась в условиях, когда оценка текущих решений и поступков приобретает больший вес, чем прежние заслуги и достижения. Но если в прошлом году ставка делалась на авторитетность и лояльность, то на этот раз в фокусе вопрос дееспособности. И можно предположить, что текущий рейтинг станет реперным для последующего сравнительного анализа эффективности казахстанских управленцев высшего звена.

По результатам опроса, такой критерий как «авторитетность как личности» сохраняет свою значимость при оценке политических деятелей. В 23 случаях из 51 авторитетность того или иного политического деятеля оценивалась выше, чем его эффективность и перспективность. Безусловное лидерство по данному критерию сохраняет действующий Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ (5,81 балла).

Но также анализ рейтингов показал, что у 32 участников отмечается рост оценок по критерию «эффективность как менеджера». Более того, именно данный показатель оказывает основное влияние на изменение рейтинговых позиций политических деятелей в первом квартале 2020 года.

Виктор КИЯНИЦА, Сергей КОЗЛОВ – «Слово и дело. «Глухонемые» чиновники против «слышащего» государства» — Во время празднования дня независимости в декабре прошлого года президент ТОКАЕВ в своем выступлении, в частности, сказал: «Каждый чиновник должен помнить, что мы – часть народа, работаем для народа и среди народа. «Слышащее государство» – это отсутствие бюрократии в ее худших проявлениях. Это прозрачность всех процедур на основе цифровизации. В «слышащем государстве» каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и быть защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников. От таких чиновников мы будем решительно отказываться, избавляться».

Как нам видится, время такого избавления если не наступило, то приближается быстро и неумолимо. Быть может, «первой ласточкой» этого стала смена главного санитарного врача Алматы Айзат МОЛДАГАСИМОВОЙ после нескольких скандалов и жалоб на нее со стороны медицинских работников города.

И тут не мог не созреть уже другой вопрос: вы там, в министерствах и акиматах, думаете, прежде чем что-то говорить? Про то, чтобы обдумать, прежде чем делать, – это мы уже поняли, здесь здравый смысл присутствует явно эпизодически. Но вот слова-то вы можете подбирать тщательнее?

На этом фоне неразберихи и словесной безответственности слово верховной власти, а значит, и государства девальвируется, теряет вес. Главное – теряет доверие. И провозглашенный еще в «мирное время» президентом курс на доверие общества к государству (пример – Совет национального доверия) важен как никогда – в этот критический для обеих субстанций момент общенациональной беды и национальной истории. Всё, что нагромождается сегодня, умышленно или по недомыслию и неумению нормально работать, на этом пути особенно деструктивно и даже разрушительно для «поствирусного» состояния страны.

Неумелая и некомпетентная «малая» власть на местах «до основания» дискредитирует всё, что пытается говорить и делать власть «большая», разумная и максимально конструктивная в наших нынешних предлагаемых обстоятельствах.

Борис ЛЕОНОВ – «Карантин как тест на эффективность системы управления» — Считается, что страшнее самой эпидемии может оказаться только паника. Но казахстанцы вот уже более месяца наблюдают еще одно тревожное явление — когда власть на местах, мягко говоря, не очень эффективно справляется со сложной ситуацией.

В то же время появляются проблемы, которые требуют скорейшего решения. Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуска для прохождения через «зеленые» зоны.

Это также касается и фермеров, которые приступают к весенне-полевым работам».

Все предельно ясно — следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин. А вот обращение к президенту страны фермера из Талдыкорганской области Алмасбека САДЫРБАЕВА, разлетевшееся по сети 15 апреля: «Мы все загнаны в угол. Многие фермеры отказываются сеять. Начали требовать на постах доказательства того, что ты фермер. Какие-то бумаги, электронные базы и все прочее. Зачем нам, фермерам, доказывать, что фермер, когда у каждого фермера есть государственного образца бумага, свидетельство, что он является фермером. У него есть удостоверение. Возьмите, сверьтесь, что вам еще надо? Фермеры боятся сеять. Потому что за пестицидами, гербицидами, семенами, за всем этим надо ехать в город. А сейчас придумали на каждом блокпосту свой закон. Та бумага пойдет, эта бумага не пойдет, справка с акимата, своя справка, еще какой-то государственный реестр придумали. Зачем это все надо?!»

Представитель Ассоциации фермеров Казахстана Кайрат ТУРХАНОВ поддержал коллегу: «Мы подготовили письменное обращение в интересах фермеров и направили в Администрацию президента и правительство. У нас очень много фермеров сейчас засевают сахарную свеклу. Они не могут отремонтировать технику, купить запчасти для комбайнов. Вот звонили крестьяне с Алакольского района, им негде купить сальники. Другие говорят, они посеяли сахарную свеклу, теперь им нужно привести гербициды, сделать оплату в банках. Сейчас такси, автобусы и поезда не ходят, они в отчаянии, у них плачевное положение».

И это уже не нервозность, а, если сказать точнее, просто саботаж, когда глава государства говорит одно, дает необходимые соответствующие указания местным исполнительным органам, а там, на местах, происходит нечто другое, совершенно этим указаниям не соответствующее.

Быть может, такое происходит только в сельской местности? Отнюдь нет. В крупнейшем городе страны Алматы, как известно, вначале ввели бумажные пропуска, но с 7 апреля их отменил оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате. Как там сообщили, «сформирована электронная база данных предприятий, продолжающих работу во время карантина».

То есть зачем-то решили сломать действующую систему пропусков, которую еле-еле наладили, и сделать новую на ближайшие две недели. Естественно, все это не бесплатно, и при этом был выбор среди фирм, которые, по мнению кого-то из чиновников, были способны все это осуществить. И в городе наступил с этим делом, мягко говоря, непорядок.

Но в целом по стране нет единого стандарта, которым бы руководствовались санитарные врачи и оперативные штабы по ЧП.

К примеру, все последние дни в Усть-Каменогорске — ажиотаж с получением пропусков на выход из дома.

В Шымкенте людям запретили передвигаться на личном автомобиле, сказав, что пользоваться они могут общественным транспортом с 7 до 19 часов.

Можно было бы предположить, что на личном автомобиле запрещают ездить во всех городах, закрытых на карантин, однако в Нур-Султане на личном транспорте можно передвигаться с работы до дома и обратно, в магазины, аптеки и банки, а также в экстренном случае до больницы.

Мы коснулись лишь одной из сфер жизнедеятельности казахстанского общества, в которой местные власти проявляют свою неэффективность, противоречат своими действиями установкам главы государства. Но есть еще и другие сферы, в которых еще предстоит разобраться с нерадивыми, непрофессиональными исполнителями и с теми, кто, быть может, не без корысти переиначивает предписания, поступившие свыше.

Кенже ТАТИЛЯ – «Несколько трезвых тезисов, навеянных ЧП и коронавирусом» — Тезис первый. О действиях власти. Мы ее никогда особо не жаловали и по большей части ругали. Зачастую по делу. Не знаю, кто и как оценивает ее действия сейчас, но с моей точки зрения, она все делает правильно и своевременно. Особенно президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Сразу оговорюсь, я не отношу себя к самым горячим его сторонникам, но то, что и как он говорит, я принимаю всей душой. Потому что по моим ощущениям, он честен и искренен.

Другой вопрос, что государственная бюрократическая машина, как всегда, может нивелировать самые благие порывы и посылы даже главы государства. Это уже вопрос о качестве нашей управленческой элиты. Скандал, связанный с бывшим главным санитарным врачом Алматы, — самая лучшая тому иллюстрация. Плохо скрываемый цинизм, явная профнепригодность и полное отсутствие простого человеческого сострадания к коллегам, попавшим в нелегкую ситуацию. И думается, это далеко неполный портрет этой дамы от медицины. Слава богу, что хватило политической воли хотя бы отодвинуть ее в сторону. Возможно, ненадолго, но все же это лучше, чем ничего.

Тезис второй. Ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо. Но даже при этом удручает количество инфицированных медицинских работников. Пишу об этом вовсе не для того, чтобы упрекнуть их в чем-то, а больше с целью выразить им свое сочувствие и высказать слова поддержки. При этом признаюсь честно, как человек, неоднократно сталкивавшийся с системой отечественной медицины, латентно придерживался точки зрения, что МЕДИЦИНЫ в сегодняшнем Казахстане НЕТ. Отдельные яркие личности в ней были всегда, а вот устойчивой и работоспособной системы не было. Поскольку она давно развалилась.

Но сейчас не об этом. А о том, что только имеющиеся в наличии медики должны будут сдерживать натиск коронавируса. А для этого необходимы профессионализм, самоотверженность и мужество. Но и этого мало. Еще важно самое полное материально-техническое обеспечение. Поэтому в системе здравоохранения должен действовать жесткий армейский принцип «Сначала обеспечь, а потом требуй!». А вот с этим, судя по всему, у нас полный швах.

Анна КАЛАШНИКОВА – «Обнуление коронавирусом. Часть 3» — Айдос САРЫМ — Мне кажется, наше общество вполне достойно выдерживает экзамен на зрелость и ответственность. Да, есть эксцессы, но базово общество показывает хорошие показатели и динамику: и в части солидарности, поддержки сограждан.

Что же касается власти, то надо признать: стратегическое планирование в этот раз было правильным. Режим ЧП и карантин введены вовремя, удалось не допустить распространения первой «китайской» волны коронавируса. Если сравнивать с сопоставимыми странами, то в принципе уровень заболеваемости и смертности находятся в контролируемых параметрах, социально одобряемых коридорах, если можно так выразиться. Мы не стали ударяться в конспирологию, корчить из себя крутых, а стали последовательно выполнять ВОЗовские и собственные протоколы. Это уже говорит о степени вменяемости режима.

Государство по ходу карантина показывало невиданные степени гибкости и готовности перестраивать свою деятельность. Объявлены несколько пакетов поддержки, которые начали, пусть и с издержками, реализовываться. В целом, полагаю, социология покажет хороший уровень поддержки деятельности президента ТОКАЕВА и правительства МАМИНА. При этом мы видим, что есть разбалансировка на уровне регионов, отраслей. Появился огромнейший запрос на политику, политическое, умение четко и ясно говорить, на объективную информацию. Один лишь факт: аудитория правительственного агентства «Казинформ» за этот период выросла в разы, чем могут похвастаться не все частные сайты и агентства!

Другое дело, что через стресс-тест не прошли многие наши «священные коровы». Наши системы здравоохранения, образования, соцобеспечения, вся цифровая и интернетная части оказались, по сути, блефом и надуванием щек при огромных бюджетных тратах. Уже сейчас надо делать честные выводы, а после завершения режима ЧП и карантина надо будет серьезно, всем обществом браться за полноценные, полностью подконтрольные обществу реформы. Нужно будет стружки снимать с огромного пласта чиновников.

Кризис, карантин показали, собственно, на самом базовом уровне, что нам реально нужно, а что нет. Нам оказалось нужны врачи, учителя, бизнесмены, полицейские, спасатели, военные, нормальные чиновники. По сути, во всех странах и обществах это профессии, которые созидают нормальность, которые облечены почетом и уважением.

Санжар БОКАЕВ – «Время резать по живому» — Коронавирусная пандемия, с одной стороны, вскрыла слабые места в системе государственного управления, а с другой показала, что государственный аппарат может работать в усеченном формате без заметной потери эффективности. В настоящее время, по приблизительным подсчетам, около половины госслужащих на время карантина отправлены по домам. Тем не менее, мы видим, что государственная машина не заглохла. А если учесть, что государственная служба не имеет опыта дистанционной работы и отсутствующие госработники в этом смысле бесполезны, напрашиваются серьезные выводы. Тут впору вспомнить эффект Рингельмана, французского ученого, который в своих исследованиях доказал, что с ростом числа участников снижается эффективность каждого из них. Чем больше людей в группе/коллективе, тем менее ощутимым становится вклад каждого из них.

Одним из положительных факторов пандемии коронавируса следует назвать возможность проведения тотальной оптимизации как в квазигосударственном секторе, так и в системе государственного управления. Для президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА одной из первоочередных задач после победы над вирусом станет создание умной системы госуправления, переход к которой предполагает не просто сокращение госаппарата, а создание мобильного и высокоэффективного правительства с последующей перезагрузкой всей системы государственной службы. Ранее Токаев заявлял о планах поэтапно сокращать численность государственных служащих.

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