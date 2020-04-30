Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на 1 мая в Нур-Султане и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 мая в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. Ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. В Нур-Султане 1 мая ветер юго-западный порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау 1 мая ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в пятницу ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 1 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

«1 мая в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 1 мая ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.