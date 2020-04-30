Более 60% активов ЕНПФ вложены в долговые бумаги минфина и облигации нацкомпаний и банков

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Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 60% активов ЕНПФ вложены в долговые бумаги министерства финансов и облигации национальных компаний и банков, сообщил председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов.

«Как уже говорил, инвестирование пенсионных активов осуществляется в различные финансовые инструменты, в различных валютах, в разных странах, в разные сектора экономики. Это тоже позволяет за счет диверсификации портфеля обеспечивать устойчивую инвестиционную доходность. Если посмотреть конкретно по структуре инвестиционного портфеля, то можно отметить, что основные инвестиции пенсионных активов включают в себя инвестиции в государственные ценные бумаги министерства финансов (почти 37%), ноты Нацбанка (около 5%), облигации квазигосударственных организаций (почти 15%) и банков второго уровня (около 10%)», — сказал Курманов, отвечая на вопрос КазТАГ по структуре инвестиций пенсионных активов внутри Казахстана, на брифинге в четверг.

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