Требования к авиаперевозчикам в РК превышают требования ВОЗ – Air Astana

Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Требования к авиаперевозчикам в Казахстане являются чрезмерными и превышают требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считает вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям АО «Air Astana» Ердаулет Шамшиев.

«Считаем необходимым придерживаться требований ВОЗ, а именно – индивидуальных средств защиты у каждого пассажира и работников авиакомпании, работающих с пассажирами, термометрия на входе в терминал аэропорта, дезинфекция салонов воздушных судов после каждого рейса, соблюдение социального дистанцирования во время регистрации и посадки в самолет. Мы считаем, что обязательная рассадка через одно кресло – это неправильно и чересчур строго», — сказал Шамшиев на брифинге в четверг.

При этом он заверил, что вероятность заражения вирусом в самолете намного ниже, чем в других видах общественного пользования.

«Если в одном ряду три кресла, то посередине кресло должно быть свободно, а если это два кресла, если это маленький самолет, то в следующем ряду кресла должны быть также свободны. Надо сказать, что это превышает требования Всемирной организации здравоохранения. В самолетах вероятность заражения в разы ниже, чем в других местах общественного пользования. К тому же в современных самолетах установлены фильтры, которые обеспечивают высокое качество воздуха в самолете. К тому же, в салон самолета постоянно поступает свежий воздух через двигатели воздушных судов. То есть самолет в настоящее время в плане вирусов и каких-то там бактерий – это самое безопасное место», — отметил он.

По его словам, повышенные требования предъявляются только к авиаперевозкам, но не затрагивают другие виды общественного транспорта.

«Согласно решению оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан №8 от 15 апреля, при развозке работников компаний, которые допущены к работе, допуск пассажиров допускаются в автобусы в количестве, не превышающем количество сидячих мест в этом автобусе. То есть, получается, в отличие от самолетов, в автобусах можно сажать людей на все свободные места. При этом в автобусе, когда пассажиры садятся, не требуется обязательное предъявление справок на коронавирус. Поэтому эту логику мы не можем понять, почему такое ужесточение требований к перевозке авиапассажиров, а к перевозке другими видами транспорта, в данном случае, автобусами, не требуется, хотя и там, и там обстановка одинаковая», — посетовал Шамшиев.

Напомним, с 1 мая возобновляется авиасообщение между Нур-Султаном и Алматы, частота полетов на первом этапе составит четыре рейса в день. Также с 4 мая возобновляются полеты из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и Петропавловск.

Главным государственным санитарным врачом на транспорте Садвакасом Байгамуловым были определены правила перелета между Алматы и Нур-Султаном в условиях карантина.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что «11 мая режим чрезвычайного положения (ЧП) будет завершен, если не произойдет новая массовая вспышка эпидемии». Также сообщалось, что авиарейсы между Нур-Султаном и Алматы возобновят с 1 мая. Частота полетов на первоначальном этапе составит четыре рейса в день.