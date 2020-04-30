«Әділ сөз»: В раскритикованной статье УК РК «возбуждение» заменили на синоним «разжигание»

Алматы. 30 апреля. КазТАГ – В раскритикованной статье Уголовного кодекса (УК) РК «возбуждение» заменили на синоним «разжигание», сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«В мажилис поступил законопроект об ответственности за клевету (статья 130 УК РК) и возбуждении розни (статья 174 УК РК). Инициирован он самими депутатами. (…) Так вот, в многажды раскритикованной международными и национальными экспертами статье 174 меняются слова – «возбуждение» на «разжигание» – и все! Лингвисты говорят, что это синонимы. Ах да, еще предлагают альтернативу лишению свободы – штраф до 7 тыс. МРП. Понятно, у нас же страна сплошных миллионеров», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что клевету однозначно убирают из УК РК, но переводят ее в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

«А где проект о внесении изменений в административный кодекс в связи с появлением в нем клеветы? Тайна сия велика есть. Еще зимой он стоял, как положено, на eGov. Его сильно покритиковали, в том числе «Әділ сөз» (…), а потом проект исчез», — сказано в сообщении.

В фонде уточняют, что в сети опубликован только февральский вариант.

«В нем – гигантские штрафы в казну, а потерпевшему нуль; там дела расследуют спецы МВД с их глубокими знаниями о заведомости, ложности, сведениях и мнениях… С какими законами мы выйдем из ЧП?» — задается вопросом «Әділ сөз».

Напомним, 20 декабря 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что решил декриминализовать статью о клевете и перевести ее из уголовного в административный кодекс.

Статьи УК РК о клевете и оскорблении регулярно подвергаются критике со стороны правозащитников ввиду того, что многие СМИ и гражданские активисты, критикующие власть, нередко подвергаются уголовному преследованию именно по этим статьям. Декриминализовать указанные статьи неоднократно призывали власти Казахстана и представители международного сообщества, в том числе и на уровне ООН.

2 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что представлен проект поправок о декриминализации клеветы в Казахстане. 3 марта международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» сообщил о пропаже законопроекта о декриминализации клеветы с портала «Открытые НПА».