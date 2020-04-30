Одобрен проект основных ориентиров макроэкономической политики ЕАЭС на 2020-2021 годы

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Алматы. 30 апреля. КазТАГ — Одобрен проект основных ориентиров макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2020-2021 годы, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет ЕЭК одобрил проект основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020 – 2021 годы. В качестве целей макроэкономической политики в среднесрочной перспективе проект документа предусматривает сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в государствах ЕАЭС, а также формирование основ для дальнейшего опережающего экономического развития союза», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что документ содержит меры, направленные на сдерживание негативного влияния и минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен.

«Достижение намеченных целей предполагает реализацию интеграционных и национальных мер по следующим направлениям: поддержание макроэкономической устойчивости; поддержание и рост инвестиций, развитие научно-технологического и производственного потенциала союза; создание условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и активизации взаимной торговли. Ряд вопросов обеспечения макроэкономической стабильности уже нашёл отражение в распоряжении Евразийского межправительственного совета «О предпринимаемых в рамках ЕАЭС мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», принятом 10 апреля 2020 года», — следует из сообщения.

Отмечается, что проект основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы будет рассмотрен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

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