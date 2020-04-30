Нур-Султан. 30 апреля. КазТАГ – Парламент Казахстана принял закон «О ветеранах» и пакет сопутствующих поправок, передает корреспондент агентства.

«Целью законопроекта является установление категории ветеранов, а также определение организационных, экономических и правовых основ предоставления им мер социальной поддержки. Задачей законопроекта является усиление социально-правовых гарантий и консолидация мер социальной поддержки, предоставляемых государством ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), лицам, приравненным к ним по льготам, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда, а также другим лицам, на которых распространяется действие закона», — говорится в заключении профильного комитета сената в четверг.

Отмечается, что в отличии от действующего законодательства действие законопроекта будет также распространяться на ветеранов боевых действий на территории других государств и ветеранов труда.

«К ветеранам боевых действий на территории других государств относятся военнослужащие бывшего СССР и приравненные к ним лица, которые были направлены в Афганистан, Чехословакию, Нагорный Карабах, а также военнослужащие Казахстана служившие на Таджикско-Афганском участке государственной границы, в международной миротворческой операции в Ираке в качестве миротворцев. К ветеранам труда относятся Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері», лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ», — добавили в сенате.

В документе указано, что статус ветеранов будет устанавливается на основании справок, военных билетов и иных документов, подтверждающих участие в действующей армии в годы ВОВ, во время боевых операций по защите бывшего СССР, во время боевых действий на территории других государств, в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участие непосредственно в ядерных испытаниях, справок о ранениях, инвалидности, судебно-медицинских заключений.

«На основании этих документов органами министерства обороны Республики Казахстан будут выдаваться удостоверения ветерана ВОВ, остальным ветеранам проставляться отметка в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий). Ожидаемым результатом принятия законопроекта будет признание ветеранами военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств, а также выполнявших международные обязательства по поддержанию мира и безопасности в качестве миротворцев, предоставление мер социальной поддержки ветеранам и другим лицам, на которых распространяется действие закона», — сказано в заключении.

Сенат принял закон, а также сопутствующие законопроекты «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

«Целью законопроекта является гармонизации норм налогового законодательства с проектом Закона Республики Казахстан «О ветеранах» в части предоставления налоговых льгот ветеранам боевых действий на территории других государств и применения единообразной терминологии», — говорится в заключении профильного комитета сената.

Основные задачи законопроекта предусматривают освобождение ветеранов боевых действий на территории других государств от уплаты следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет: налога на транспорт; налога на имущество; уплаты государственной пошлины в судах; уплаты регистрационных сборов залога движимого имущества, ипотеки судна или строящегося судна для физических; уплаты при регистрации актов гражданского состояния; уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий; уплаты государственной пошлины при совершении юридически значимых действий в области интеллектуальной собственности; уплаты государственной пошлины при совершении прочих действий.

«Ожидаемым результатом принятия законопроекта является предоставление дополнительных налоговых льгот для новой категории ветеранов, из числа военнослужащих принимавшие участие: в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году; в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе; в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке; выполнявших задачи по охране Таджикско-Афганского участка границы Содружества Независимых Государств», — сказано в заключении.

Целью законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» названо приведение действующих законодательных актов в соответствие с проектом закона «О ветеранах», а также усиление мер по социальной поддержке ветеранов и лиц, приравненных к ним.

«Основными задачами законопроекта являются отнесение к отдельной категории ветеранов военнослужащих, принимавших участие в боевых действий на территории других государств и выполнявших международные обязательства по поддержанию мира и безопасности в качестве миротворческих сил», — пояснили в профильном комитете сената.

По действующему законодательству вышеуказанным категориям военнослужащих социальные гарантии не предоставляются.

«В целях усиления социальной защиты указанных лиц устанавливается специального государственное пособие в размере 4,8 МРП. Также, в целях признания заслуг и самоотверженного труда Героев Социалистического Труда и кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней, размер выплачиваемых им специальных государственных пособий предлагается уравнять с размерами пособий, установленных для лиц, удостоенных звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и увеличить до 138,63 МРП. Кроме того, предлагается усилить социально-правовые гарантии лиц из числа участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, путем увеличения размера выплачиваемых им специальных государственных пособий с 2,13 до 4,8 МРП», — говорится в документе.

Ожидаемым результатом принятия законопроекта названы: установление отдельного статуса ветеранов для участников боевых действий на территории других государств и военнослужащих, участвовавших в миротворческих операциях; усиление социальной поддержки Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Трудовой Славы трех степеней; усиление социальной поддержки участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах.