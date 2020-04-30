На территорию аэропорта не будут допускаться провожающие лица

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Алматы. 30 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. На территорию аэропорта с 1 мая не будут допускаться провожающие лица, сообщил генеральный директор Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов.

«Новые меры санконтроля в аэропортах при посадке пассажиров разработаны. Одна из них заключается в том, что на территорию аэропорта не будут допускаться провожающие лица – пассажир будет заходит один, и сопровождающие должны быть к этому готовы. Если же у пассажира с собой тяжелый груз, необходимо обратиться в службу аэропорта – вопрос доставки от парковки до точки регистрации будет рассматриваться адресно», — сказал Абсатов в ходе онлайн-конференции в четверг.

Также он отметил, что справку о прохождении теста на COVID-19 пассажир должен будет предъявить непосредственно на входе в аэропорт.

«Мы задавали этот вопрос, и получили ответ, что не только представители авиакомпании на борту, но и наземные службы будут требовать эту справку. Подлинность справки будут проверять присутствующие в аэропорту карантинные службы – о том, что справка недействительна, не соответствует установленному образцу ни сотрудник аэропорта, ни сотрудник авиакомпании сказать не может, это не в их компетенции», — уточнил Абсатов.

Что касается личного досмотра пассажира, его сотрудники наземных служб, по словам главы KAZLOGISTICS, будут проводить в специальных защитных костюмах.

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«То есть сотрудник при досмотре может приближаться к пассажиру на расстояние менее двух метров», — подчеркнул спикер.

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