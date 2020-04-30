Почти $44 трлн составляет ВВП зарубежных партнеров ЕАЭС – отчет

Алматы. 30 апреля. КазТАГ — Почти $44 трлн составляет ВВП зарубежных партнеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«ЕАЭС формализовал сотрудничество или активно взаимодействует с большинством ведущих стран мира и региональных интеграционных объединений. (…) ВВП третьих стран, с которыми союз заключил соглашения о свободной торговле, а также подписал меморандумы о взаимодействии, составляет $29,6 трлн (по паритету покупательной способности) – 23,2% от мирового ВВП. В этих странах живет 1,7 млрд человек или 21,6% от населения мира. С учетом региональных интеграционных объединений ВВП зарубежных партнеров союза составляет $43,9 трлн (по паритету покупательной способности) или 34,3% от мирового ВВП, а население – 3,7 млрд человек или 48,5% от населения мира», — говорится в докладе о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год, который рассмотрели члены совета ЕЭК 28 апреля.

Как сообщается, активизировался отраслевой диалог в рамках созданных механизмов сотрудничества, прежде всего совместных рабочих групп.

«Продолжилось поступательное расширение географии и качества сотрудничества союза с международными организациями, наполнение диалога практическим содержанием. Такое сотрудничество позволяет комиссии из первых рук получать передовой опыт регуляторики в различных сферах экономики, а также продвигать интересы союза на международной арене», — следует из сообщения.

Также сообщается, что последовательно развивалось взаимодействие с международным деловым и экспертным сообществом, в том числе с торгово-промышленными палатами, советами делового сотрудничества, региональными банками развития и ключевыми международными дискуссионными площадками.

«Доклад о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год будет представлен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)», — резюмируется в сообщении.